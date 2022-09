Sanremo: a volte ritornano, in piazza Borea D'Olmo cassette e cavi elettrici abbandonati e pericolosi (Foto)

Ne abbiamo parlato nell’aprile scorso e oggi il problema è ricomparso. Stiamo parlando di cavi elettrici e cassette di derivazione della corrente lasciati incustoditi in piazza Borea D’Olmo, la bellissima e da poco rinnovata piazza di Sanremo.

La segnalazione ci arriva nuovamente da alcuni commercianti della zona e da semplici cittadini che, insieme ai figli frequentano la piazza. La preoccupazione, ovviamente, è quella che dai cavi e dalle cassette possa essere ancora presente la corrente elettrica, con ovvi pericoli, in particolare per i bambini.

Non sappiamo chi abbia lasciato cavi e cassette che si possono vedere nelle foto, ma sarebbe opportuno un pronto intervento per rimuoverli o metterli in sicurezza.