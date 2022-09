Viabilità: i cantieri della prossima settimana sull'autostrada dei fiori tra Ventimiglia e Savona

Ecco i cantieri della prossima settimana che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sul Tronco A10 (Savona/Ventimiglia-confine francese).

Direzione Italia

- Tra Borghetto S.S. e Pietra Ligure carreggiata a doppio senso di circolazione per lavori sulla carreggiata opposta dal km 72+215 al km 69+900 dal 26/09/2022 al 02/10/2022

- Tra Andora e Borghetto Santo Spirito, dal km 82+980 al km 80+840 chiusura della corsia di marcia per sostituzione barriere di sicurezza dal 26/09/2022 al 02/10/2022

- Tra Arma di Taggia e Imperia Ovest carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta dal km 129+350 al km 128+410 per adeguamento galleria Amoretti dal 26/09/2022 al 02/10/2022

Direzione Francia

- Tra Pietra Ligure. e Borghetto S.S carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta dal km 72+215 al km 69+900 per sostituzione barriera di sicurezza dal 26/09/2022 al 02/10/2022

- Tra Albenga e Andora dal km 91+280 al km 92+780 a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta dal 26/09/2022 al 02/10/2022

- Tra Imperia Ovest e Arma di Taggia carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Amoretti dal km 128+410 al km 129+350 dal 26/09/2022 al 02/10/2022