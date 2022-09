Sanremo: esercitazione in notturna per i volontari con il brevetto ‘Addetto antincendio medio e alto rischio’ (video)

Organizzata all’interno dell’Associazione Volontari Sanremo Squadra Antincendi Boschivi San Bartolomeo, si è svolta ieri, tra le 20 e le 24, un’esercitazione in notturna per i volontari con il brevetto ‘Addetto antincendio medio e alto rischio’.





“Nell’ambito della formazione permanente – spiega il delegato alla Formazione Massimo Perego - si sono ripercorse con i volontari le procedure, ricordati i comportamenti corretti, l’uso dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature antincendio. L’esercitazione pratica si è svolta all’interno della nostra sede simulando un ambiente buio e con poca visibilità con ostacoli, per una rapida verifica di presenza di persone spaventate o leggermente infortunate da accompagnare alle vie di uscita, per abituarsi a lavorare in un ambiente ostile mantenendo il controllo emotivo. All’esterno si sono simulate due situazioni di principio di incendi uno da affrontare con estintori l’altro con una lancia con schiumogeno. Nella verifica finale si sono poste in evidenza le cose su cui dover migliorare o correggere, vero scopo dell’esercitazione. Questa attività rientra, oltre a quelle di aggiornamento che si svolgono periodicamente con il Corpo Nazionale dei VVF, tra quelle relative al mantenimento dell’efficienza e preparazione del gruppo dei volontari. Da parte di tutti un ringraziamento ai partecipanti e in particolare ai nostri formatori Giorgio Baldizzone e Ammirati Claudio che hanno organizzato il tutto.

Ricordo per chi fosse interessato a iscriversi alla nostra Associazione di contattarci alla nostra mail info@volontarisanremo.org e scaricare il modulo di iscrizione da nostro sito www.volontarisanremo.org “.