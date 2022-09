La prossima settimana tre notti di chiusure sull'Aurelia Bis, si comincia lunedì sera alle 22

Sarà chiusa al traffico, nel corso delle notti tra lunedì e mercoledì prossimi, l’Aurelia Bis tra Sanremo e Taggia.

In particolare la prima chiusura è prevista nella notte tra lunedì e martedì, tra le 22 e le 6, tra Arma di Taggia e Valle Armea in direzione Sanremo. La seconda la notte successiva e nello stesso orari, tra Valle Armea e San Martino a Sanremo, sempre in direzione della città dei fiori.

L’ultima chiusura è prevista nella notte tra mercoledì e giovedì prossimi, sempre tra le 22 e le 6, questa volta tra Valle Armea e Arma di Taggia, in direzione Imperia.