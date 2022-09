Ventimiglia: ieri alla Biblioteca Aprosiana l'incontro mensile dell'associazione 'Amici della Francia'

Ha ripreso nel pomeriggio di ieri, alla Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia, il gruppo di lavoro sulla storia e letteratura francese operante nell'ambito dell'associazione europea ‘Amici della Francia’ dal 1998 con incontri mensili dapprima a Sanremo e poi a Ventimiglia con l'appassionato coordinamento di Mr.Jacques Buisson.

Al centro dell'attenzione la figura e l'opera del medico e scrittore Jean-Christoph Rufin (nato a Bourges, una bella città al centro della Francia nel 1952), apprezzato per numerose iniziative umanitarie in vari Paesi: Eritrea, Etiopia, Brasile e non solo; scrittore di ottimo livello, ottenne il Premio Goncourt 2001 con il primo romanzo intitolato l'Abissino.

Dello stesso autore, nel prossimo rendez-vous in Biblioteca previsto per mercoledì 19 ottobre alle 16,30 verrà esaminato il libro intitolato ‘Le flambeur de la Caspienne’ (Edizioni Folio).