Con Cassa Commercio Liguria un'opportunità per le imprese commerciali

Una grande opportunità per le imprese commerciali, di somministrazione, turismo e di servizi con Cassa Commercio Liguria.

“Vuoi acquistare nuove attrezzature per il tuo bar o rinnovare l'immagine del tuo negozio? Vuoi acquistare o ampliare la tua sede? Vuoi digitalizzare la tua impresa o hai bisogno di riassortire il magazzino? Con Confcommercio Imperia puoi avere accesso ad importanti agevolazioni per sostenere queste ed altre spese, attraverso una nuova e grande opportunità per le imprese commerciali, di somministrazione, turistiche e di servizi, “Cassa Commercio Liguria”” dichiarano dal Confcommecio.

Cassa Commercio è un innovativo pacchetto di strumenti di agevolazione riservato alle imprese liguri e nato per sostenere e promuovere lo sviluppo degli investimenti diretti all’avvio, al rafforzamento delle attività ed alla penetrazione in nuovi mercati.

Finanziato con circa 11 milioni di euro, è un mix di agevolazioni che permette alle imprese di:accedere più facilmente al credito bancario attraverso alla riassicurazione e l'abbattimento del costo della garanzia; ottenere un finanziamento a tasso agevolato grazie al contributo in conto interessi; per le imprese che posseggono i requisiti richiesti, ottenere un significativo contributo a fondo perduto sugli investimenti.

Il contributo a fondo perduto è infatti pari al 50% della spesa sostenuta fino a un massimo di 20 mila euro. A questo aiuto, possono accedere le aziende che hanno più di 30 anni d’iscrizione al Registro imprese e/o le aziende che hanno unità locale oggetto dell’intervento finanziato in uno dei Comuni Liguri anche costieri con meno di 5000 abitanti e/o le aziende che detengono il marchio “Botteghe Storiche” ai sensi L.R. n. 3/2008 e/o quello di “Liguria Gourmet”.

“Confcommercio Imperia assiste le imprese nella gestione del nuovo “Cassa Commercio Liguria" ed opera a loro supporto, mettendo a disposizione un’ampia varietà di servizi e prodotti in grado di interloquire con credibilità con il sistema bancario - commenta il Presidente Enrico Lupi - attraverso l’Ufficio Credito e l'intervento del proprio Consorzio di garanzia, svolge supporto per il rilascio di garanzie fideiussorie a favore degli Associati: il suo ruolo è quello di fornire alle aziende gli strumenti di base per affrontare problematiche di ordine finanziario, ma anche di creare quel necessario dialogo, fondamentale in questo periodo di crisi economica e di accesso ai finanziamenti, tra il mondo dell’impresa e quello creditizio in cui spicca il fondamentale ruolo svolto dall'associazione”.

E conclude: “Soprattutto in questi momenti, conoscere tutte le agevolazioni e i bandi pubblici in modo tempestivo, avvalendosi di assistenza professionale, è indispensabile per chi fa impresa. Confcommercio è sempre più vicina alle imprese: l’obiettivo è quello di supportarle nella ricerca e verifica delle opportunità agevolative cui poter accedere, assistendole in tutte le fasi, dalla verifica dei requisiti alla redazione della domanda fino alla erogazione”.