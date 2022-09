Volontaria di 'Angeli di Pace' e don Rito Alvarez all'ultimo incontro di 'Make News' a Firenze

La volontaria degli ‘Angeli di Pace’ Alessandra Zunino e don Rito Alvarez, hanno partecipato, l’altra sera a Firenze, all'ultimo incontro di ‘Make news’, una serie di conferenze sull'informazione nella quale Valerio Cataldi e l'attrice Daniela Morozzi (la ricordiamo nella serie televisiva Squadra di Polizia) hanno intrattenuto vari ospiti ponendo loro delle domande.

Valerio Cataldi è un giornalista che lavora per Rai 3 e che ha prodotto ‘Narcotica’, una trasmissione che si è mossa lungo le tratte del narcotraffico e aiuta a fare capire all'opinione pubblica cosa c'è dietro ad una dose di droga.

I componenti dell’associazione che hanno accompagnato don Rito, hanno conosciuto personalmente il Procuratore Gratteri e il giornalista Cataldi: “Abbiamo avuto il piacere di incontrare il sorriso – evidenziano - prima quello luminoso dello sguardo e poi quello delle labbra di Daniela Morozzi”.

Molte le domande: le droghe, le mafie, il narcotraffico, le ricchezze smisurate dei trafficanti di morte sia in Italia che all'estero. Colpiscono i dati che il procuratore snocciola durante i suoi interventi, colpisce la storia di don Rito. Una sera per portare un esempio di legalità e di lotta, per fare informazione immergendosi nelle storie che ti lasciano tracce evidenti che vengono tradotte con la penna per essere vissute da chi legge, per regalare ai ragazzi un'opportunità, un' istruzione per diventare uomini nuovi nel loro territorio, per essere un testimone vero ai loro occhi.