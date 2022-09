Sanremo: 51enne ubriaca e mezza nuda fermata a Bussana, insulta e scalcia gli agenti di Polizia

Una 51enne di origini brasiliane è stata arrestata dalla Polizia a Sanremo. La donna, ieri mattina è stata fermata fuori da un esercizio commerciale di frazione Bussana dove, in abiti succinti e in evidente stato di ubriachezza, stava salendo in auto.

Gli agenti hanno chiesto l’intervento dell’ambulanza per farla visitare, ma la donna ha reagito colpendo con forti calci all’addome uno di loro, con scarpe con tacco a spillo. Gli agenti l’hanno bloccata con fatica, mentre la donna li insultava pesantemente.

La 51enne, residente in Italia da diversi anni, è ora ai domiciliari in attesa della convalida dell’arresto.