Elezioni politiche di domenica: Lega verso il rush finale, i gazebo nel segno della politica tra la gente

"Non cambiano le abitudini della Lega di stare sul territorio per e tra la gente, nemmeno nella volata finale dell’ultima settimana prima delle elezioni. Candidati, amministratori, militanti e sostenitori si alterneranno sino all'ultimo ai gazebo per continuare a presentare la proposta di governo ai cittadini per il Ponente ligure nell’ottica di una maggiore rappresentatività e di scelte decisive per la ripartenza del lavoro, dei giovani e della qualità di vita".

Sono le parole di Alessandro Piana, Flavio Di Muro e del consigliere regionale Mabel Riolfo, che confermano la loro presenza ai presidi elettorali del Carroccio. "Appuntamento fisso, da oggi a venerdì, tra le 9.30 e le 13 a Ventimiglia in via della Repubblica. Doppio appuntamento venerdì con i gazebo in piazza Colombo (Solettone) a Sanremo tra le 9.30 e le 19 e a Bordighera dalle 9.30 alle 12.30 davanti al Palazzo del Parco di via Vittorio Emanuele".

“La nostra presenza costante a Ventimiglia - terminano - vuole dare un chiaro segnale anche a chi ha imbrattato vergognosamente i manifesti della Lega, perché il pluralismo è democrazia. No alle censure ideologiche. E’ il momento di cambiare le cose, finalmente si vota per un centrodestra unito con la Lega protagonista per tutelare i diritti dei cittadini. Il 25 settembre, con l’appoggio degli elettori, tornerà una vision progettuale che contempli infrastrutture e politiche attive del lavoro e di contrasto al caro energia, così come torneranno i decreti sicurezza di Salvini per difendere le nostre città e i nostri confini”.