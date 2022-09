Pieve di Teco: fungaiolo di 81 anni si perde nei boschi di Colle San Bartolomeo, ritrovato dal Soccorso Alpino

Breve disavventura a lieto fine per fortuna per un fungaiolo locale di 81 anni che stamattina si è perso nei boschi nella zona di Colla San Bartolomeo nel Comune di Pieve di Teco.

L’uomo, forse anche per stanchezza, ha perso l’orientamento. A quel punto ha avvisato i soccorsi che hanno visto impegnati soccorso alpino e speleologico Liguria, vigili del fuoco e carabinieri. I primi a ritrovare l’uomo, però, sono stati alcuni residenti che, conoscendo bene la zona, hanno individuato in poco tempo il punto in cui si trovava l’uomo che è stato poi preso in consegna dai soccorritori.

Verificate che le sue condizioni erano buone, il fungaiolo ha fatto rientro a casa senza bisogno di ulteriori controlli al pronto soccorso.