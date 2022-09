Molini di Triora: paura per i detriti dell'alluvione 2020, Becciu "Non si può sperare nella fortuna e poi trovarsi come nelle Marche"

Come ad esempio al laghetto delle noci, una attrazione turistica di Molini di Triora, spazzato via in una notte. L'acqua, il fango, gli alberi e le pietre, hanno invaso quest'area, per poi proseguire e spazzare via tutto a valle dalle ex Caserme Prealpi. Di quella furia oggi sono rimasti ancora i detriti ammassati. "E' proprio questo il punto. - ci spiega Becciu - A bbiamo visto tutti cos'è successo nelle Marche ed è normale pensare alla pulizia dei nostri corsi d'acqua. Qui a Molini non si tratta solo di togliere un po' di vegetazione perchè viviamo con l'incognita di quella montagna di detriti rimasti lì dal 2020. È vero qualcosa è stato tolto ma non è stato eliminato il problema. Per usare un paragone è come se un bambino avesse tolto due secchielli di sabbia da una spiaggia".

Per l'esponente di minoranza: "Si doveva intervenire quando c'era l'opportunità ovvero nei giorni dell'emergenza. Credo che l'errore sia stato non agire all'epoca. Io così come gli altri membri della minoranza eravamo pronti a metterci la faccia e fare qualcosa di necessario e urgente: iniziare a spostare quei detriti e non attendere la burocrazia o le autorizzazioni. Ero disponibile ad andare davanti alla Procura della Repubblica anche con il sindaco per spiegare che era l'unica soluzione per salvare il paese da una nuova piena".

"L'anno scorso siamo stati graziati ma non possiamo vivere sperando nella fortuna. Serve programmazione. - esorta Becciu - Bisognava iniziare nel 2020 e proseguire per arrivare a quest'anno con qualche preoccupazione in meno. Invece in centro paese viviamo con questa montagna di detriti sotto gli occhi di tutti e con un'urgenza analoga anche sui rii minori, come ad esempio ad Agaggio Inferiore in quanto il rio “Firighetti” letteralmente invaso da vegetazione di ogni genere".