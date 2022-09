Sanremo: lavori di manutenzione sui 65 pini del filare davanti al cimitero di Valle Armea

Nel piano degli interventi pianificati dal Comune di Sanremo per la manutenzione del territorio entra anche il filare di pini davanti al cimitero di Valle Armea. Non solo strade e marciapiedi, l’attenzione dell’amministrazione a fine estate mette al centro anche la macchia verde cittadina con sostituzioni e nuove piantumazioni in diversi angoli della città.

L’ufficio Verde Pubblico di palazzo Bellevue ha così predisposto lavori per un investimento totale di 15 mila euro all’interno di una zona che tempo fa era stata transennata proprio per le condizioni non ottimali degli alberi. Si tratta di un’area molto frequentata specie dalla popolazione più anziana e anche per questo meritava una particolare attenzione nel nome della sicurezza e del decoro.

I lavori sono già iniziati e si protrarranno per alcuni giorni.