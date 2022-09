Vallecrosia: illuminazione pubblica guasta da tempo in alcune zone della città, la segnalazione di FdI (Foto)

Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia a Vallecrosia chiede all'amministrazione il ripristino dell'illuminazione pubblica. Il circolo, infatti, evidenzia le numerose segnalazioni dei residenti, che hanno fatto notare la totale assenza di illuminazione ormai da mesi nel parcheggio ex Conad, nell'adiacente parcheggio comunale e addirittura sulla strada provinciale.

“In un primo momento pensavamo ad un guasto dovuto ai cantieri vicini – scrive FdI - ma oggi, a distanza di mesi, notiamo che la situazione è sempre la stessa (buio totale). Pertanto, in nome della sicurezza pubblica, chiediamo all'amministrazione locale il ripristino dell'illuminazione pubblica in tempi celeri. Non vogliamo essere polemici, solo riteniamo importante e urgente un intervento di ripristino atteso ormai da mesi. La sicurezza pubblica al primo posto”.