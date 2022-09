Di Muro (Lega): “Denunciati gli autori degli imbrattamenti di sabato notte, ripaghino i danni alla città”

“Come annunciato sabato, questa mattina presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia ho proceduto a denunciare gli autori degli insulti e dell’imbrattamento dei manifesti miei e della Lega, degli edifici pubblici, dei cassonetti e delle superfici stradali, chiedendo che l’Autorità Giudiziaria proceda penalmente nei confronti degli autori dei fatti sopra citati e ampiamente documentati con video e fotografie”.



Così interviene l'on. Flavio Di Muro in seguito agli episodi che hanno interessato le città di confine nel weekend. Prosegue Di Muro: “Non siamo più disposti a tollerare atti che si pongono al di fuori del legittimo dibattito democratico. La nostra città non può più essere ostaggio di facinorosi che cercano unicamente lo scontro, la provocazione, e fondono sull’insulto all’avversario il loro tratto distintivo. Devono pagare tutti i danni arrecati alla collettività. Gravissimi e ancor più intollerabili gli insulti alle forze dell’ordine, che ringrazio per il lavoro costante a tutela dei nostri cittadini. Ventimiglia ha già subito abbastanza, è ora di dire basta”.