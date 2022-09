Il Comune di Bordighera informa che. con l’ordinanza n. 129, è stata annullata la precedente ordinanza n. 126 che prevedeva la chiusura della via Vittorio Emanuele (strettoia) per l’esecuzione della demolizione del fabbricato sito in via Trento.

Questo su richiesta della parte esecutrice in attesa di alcuni accertamenti strutturali; i lavori del cantiere procederanno con altre attività.