Bordighera: un anziano oggi premiato dal Comune ha ricordato la sua presenza ad un pranzo con la Regina Elisabetta

Nel giorno dei funerali solenni della Regina Elisabetta, a Bordighera c’è anche chi ha fatto vedere con orgoglio la sua presenza come sommelier ad un pranzo a cui aveva partecipato la sovrana del Regno Unito.

Era il 25 luglio del 1957 , quanto Natalino Raimondo aveva lavorato in un ristorante dell’isola di Jersey. E oggi, nel corso della cerimonia organizzata dal Comune di Bordighera per la ‘Giornata del Rispetto per gli Anziani’, Natalino ha esibito il suo attestato, con tanto di menù del pranzo, al quale oltre la Regina era presente anche il consorte, il Duca di Edimburgo.

Una reliquia, quella conservata da Natalino, che ha fatto vedere a tutti, in una giornata di festa per lui mentre in Gran Bretagna è stata quella del lutto durante i funerali.