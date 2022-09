Elezioni politiche: fine settimana con diversi gazebo sul territorio per ‘Noi Moderati’

Fine settimana con diversi gazebo in tutto il territorio provinciale per la lista di centro destra Noi Moderati. Presente anche nella giornata di ieri il presidente della giunta regionale Giovanni Toti, accompagnato dall’assessore Marco Scajola, candidato capolista al Senato. Molti i partecipanti, sindaci, amministratori locali, volontari e simpatizzanti di tutte le età. L’obiettivo del movimento è quello di dare forza all’area centrista e alla cultura di Governo e del fare, all’interno del Centro Destra. Molti gli appuntamenti previsti per tutta la settimana sul territorio ligure.