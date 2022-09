Elezioni Politiche: domani dalle 9.30, gazebo della Lega in via Escoffier a Sanremo

Proseguono gli appuntamenti sul territorio della Lega antecedenti alle politiche del prossimo 25 settembre. Nella mattinata di domani gli esponenti del partito, in particolare il candidato Flavio Di Muro e il consigliere regionale Mabel Riolfo, saranno presenti al gazebo di via Escoffier a Sanremo, che resterà aperto dalle 9.30 alle 19 per raccogliere le istanze dei cittadini e spiegare il programma elettorale per il Ponente ligure.



"Tra le nostre priorità, insieme al no all'immigrazione clandestina e alla partenza delle infrastrutture e delle grandi opere necessarie per il Ponente,- ricordano insieme al candidato Alessandro Piana- c'è quella di far fronte all'aumento di luce e gas: sì allo scostamento di bilancio da 30 miliardi subito per non spenderne 100 a dicembre su cassa integrazione e disoccupazione a migliaia di persone. Dobbiamo salvaguardare aziende e operai oltre a tutte quelle attività ludico-sportive che rischiano di chiudere i battenti con un danno enorme per la società. Piscine e palestre sono in grande sofferenza, non possiamo lasciarle indietro: ci sono centinaia di lavoratori nel settore e c'è in ballo la salute degli italiani". Martedì 20 settembre alle ore 20 a Diano Marina (Poggio dei Gorleri, S.S. via San Leonardo 1, Frazione Gorleri) si terrà inoltre la Festa della Lega aperta a militanti, sostenitori e simpatizzanti.