Elezioni Politiche: banchetti elettorali di Fratelli d’Italia ieri in tutta la provincia (foto)

Fratelli d’Italia, ieri sabato 17 settembre, è stata presente con banchetti e gazebi elettorali dislocati in tutto il territorio ed entroterra della Provincia di Imperia.



“Si sono infatti svolti a Imperia, San Bartolomeo al Mare, Ventimiglia, Bordighera, Apricale, Isolabona, Santo Stefano al Mare e nel pomeriggio a Sanremo”, spiega il Portavoce provinciale Fabrizio Cravero che continua: “Sono stati distribuiti i fac-simile delle schede elettorali per spiegare al meglio alle tantissime persone che si sono fermate, avvicinate ai banchetti per evitare di sbagliare in quella che è un’elezione forse tra le più determinanti della recente storia repubblicana: il metodo di voto è facilissimo, infatti basta mettere una X sul simbolo di Fratelli d’Italia, senza nulla scrivere, per portare al governo della Nazione i nostri candidati.

Per dimostrare vicinanza al nostro territorio, Gianni Berrino, candidato nel seggio uninominale del Senato, è stato presente a Imperia e Sanremo dove parecchi elettori hanno voluto incontrarlo affinché possa portare a Roma le istanze dei cittadini della Riviera dei Fiori. La riuscita dei banchetti è testimoniata dalle immagini che dimostrano quanto gli elettori apprezzino la coerenza del nostro partito e le idee che Giorgia Meloni declina in un ogni comizio elettorale, sempre davanti a veri e propri bagni di folla.

Ringrazio tutti i coordinatori cittadini, dirigenti provinciali e simpatizzanti - conclude Cravero - per lo sforzo che hanno fin qui profuso e che continueranno a prestare fino al voto del 25 settembre per sognare in grande”.