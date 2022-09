50° Festival dello Stoccafisso di Badalucco: oggi l’inaugurazione alle 11 in piazza Marconi

Oggi il 50º Festival dello Stoccafisso di Badalucco entra nel vivo con l’inaugurazione alle 11 in piazza Marconi. Taglio del nastro con le autorità e subito dopo via alla distribuzione dei 3.5 quintali di 'Stocafissu a Baücogna' con i tanti volontari della Pro Loco impegnati nella distribuzione: in piazza Marconi, piazza Umberto Eco, piazza Gaetano Rodi e al campo sportivo. Sarà una giornata all'insegna dell'intrattenimento per tutti con musica, giochi per bambini, cooking show e mercatini.

Ieri, la prima giornata del Festival si è svolta nel segno dell’internazionalità con il ritorno in paese di una delegazione norvegese dopo oltre 13 anni d’assenza. Knut-Are Okstad (Ministro Consigliere - Reale Ambasciata di Norvegia a Roma), Gunvar Lenhard Wie (Direttore Italia del Norwegian Seafood Council); Olaf Johan Pedersen (Country Manager Italia di Tørrfisk fra Lofoten AS) hanno rappresentato la Norvegia e le isole Lofoten, negli appuntamenti collaterali legati alla festa badalucchese. Importante il contributo dato durante l'incontro 'Storie di olive di Borghi e di Fiordi' in piazza Umberto Eco.

"La storia dei prodotti del mare tra Italia e Norvegia è una storia d'amore. Ho conosciuto amanti dello stoccafisso in tutta Italia e ho sentito i produttori delle isole Lofoten parlare della forte relazione con l'Italia. Grazie allo stoccafisso gli abitanti di Badalucco hanno resistito all'assedio dei saraceni. E' una dimostrazione di come funziona lo stoccafisso: è cultura, è storia e oggi come 50 anni fa, è una storia sempre viva. L'evento di Badalucco dimostra che il cibo è la chiave dell'anima e della cultura e dopo aver assaggiato lo stoccafisso badalucchese posso dire che mi sento non solo norvegese ma anche un po' badalucchese" - queste le parole di saluto di Knut-Are Okstad

"Per noi il cinquantesimo è una data importante e la presenza di una delegazione norvegese la rende unica. - ha aggiunto il sindaco di Badalucco, Matteo Orengo che ha poi lanciato una proposta - Credo che si possa creare un legame ancora più forte e fare ancora un salto di qualità rispetto a questo rapporto di cui sono orgoglioso. Si è parlato dei prodotti principe delle nostre realtà perchè non organizzare a Badalucco una settimana in cui facciamo incontrare chef stellati della Norvegia e dell'Italia per dar vita ad una settimana di scambi intorno allo stoccafisso".

L'incontro tra Italia e Norvegia è ruotato intorno ai problemi dei borghi italiani e il loro futuro oggi messo in bilico dalla burocrazia e dalle leggi. Condivisioni ed esperienze diverse degli ospiti hanno permesso di valutare anche possibili soluzioni, grazie agli interventi di: Luca Caputo (Destination Manager di Alassio), Simona Caselli (Direttore Commerciale CCFS e Capo Affari Europei Legacoop Agroalimentare); Enrico Lupi (presidente Camera di Commercio Riviere di Liguria); Michele Milani (Gambero Rosso).

La serata è proseguita con una visita delle autorità presso l’Art Gallery dove è stata inaugurata l'esposizione delle locandine del Festival dello Stoccafisso e delle opere del pittore norvegese Thor-Arne Moen. I rappresentanti delle istituzioni della provincia di Imperia, di Regione Liguria e gli ospiti norvegesi si sono ritrovati per la cena di gala gestita, dall'accoglienza alla cucina, dai ragazzi dell'Istituto E.Ruffini - D.Aicardi di Taggia. Per la serata è stato proposto un menù particolare a base delle peculiarità del territorio come la terra di olive taggiasche, il gambero rosso di Sanremo, la torta dolce di Badalucco e naturalmente lo stoccafisso alla badalucchese (cucinato dalla Pro Loco). A pochi metri di distanza, in piazza Marconi, i giovani volontari della Pro Loco di Badalucco hanno gestito la serata di festa con la musica live degli Erbagrama e della Sharyband.