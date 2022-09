Una mensilità di tutta la Giunta di Bordighera donata alla Lilt nel corso dello spettacolo dei 'Bordi...gotti'

Devoluta alla LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) una mensilità del fondo di solidarietà della Giunta di Bordighera. La consegna è avvenuta ieri, alla presenza del dottor Claudio Battaglia, nel corso dello spettacolo che i ‘Bordi...gotti’ hanno dedicato al sostegno dell'associazione impegnata nell'assistenza in campo oncologico.

"Grazie alla LILT - Ha commentato il Sindaco Ingenito, presente alla serata che si è svolta presso il Teatro Ariston di Sanremo - per l'attività di supporto a fianco di chi sta affrontando la malattia e per l'attività di diffusione della cultura della prevenzione. E grazie ai ‘Bordi...gotti’ per l'entusiasmo con cui uniscono la loro passione per la musica ed il teatro ad una finalità davvero nobile”.

Si conferma così l'impegno della Giunta della città della palme a donare una quota di 600 euro del proprio stipendio mensile a favore della comunità e del territorio.