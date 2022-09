Badalucco: taglio del nastro con la Reale Ambasciata Norvegese all'inaugurazione del 50° Festival dello Stoccafisso (Foto e Video)

Clima di festa a Badalucco per il via alla 50ª edizione del Festival dello Stoccafisso. Il taglio del nastro in piazza Marconi è avvenuto per mano di Knut-Are Okstad (Ministro Consigliere - Reale Ambasciata di Norvegia a Roma). Al suo fianco il sindaco di Badalucco Matteo Orengo e il presidente della Pro Loco, l'ente organizzatore della manifestazione, Mauro Panizzi. Quattro i punti di distribuzione dello "Stocafissu a Baücogna" per accontentare la richiesta delle tantissime persone che oggi hanno scelto il paese del buon vivere in valle Argentina.

Il pomeriggio in piazza Marconi trascorrerà all'insegna dell'intrattenimento con i comici di "Colorado on the road” e l'esibizione delle ballerine Black Widow (finaliste di Italia's Got Talent). In centro paese ci sarà anche la musica itinerante con la Bandakadabra e proseguiranno per tutto il giorno animazione e giochi per bambini al campo sportivo e il mercatino dell'artigianato.

Tra le manifestazioni collaterali, alle 15.30 in piazza Duomo il cooking show con lo chef stellato Ivano Ricchebono nominato dal Seafood Council, ambasciatore dello stoccafisso norvegese, per il 2022. Seguirà la cerimonia del riconoscimento delle Denominazioni Comunali d'Origine (DECO) per due prodotti tipici del paese: la torta dolce di Badalucco e lo stoccafisso alla badalucchese. La giornata volgerà al termine con gli ultimi appuntamenti in piazza Marconi, con l'anteprima della serata danzante alle 18 e alle 21 con l'orchestra spettacolo Luca Canali.