Fratelli d’Italia spiega le modalità di voto distribuendo i facsimile di scheda per le elezioni politiche che vedono candidato l’Assessore Gianni Berrino

Non si ferma l’impegno ed il lavoro del partito di Fratelli d’Italia Sanremo in previsione delle prossime elezioni politiche che vedono candidato l’Assessore regionale Gianni Berrino candidato al Senato nel collegio uninominale Liguria 1. Domani Fratelli d’Italia Sanremo organizza un gazebo in corso Matteotti, vicino alla statua di Mike Bongiorno

"Prosegue la nostra attività sul territorio – dichiara il portavoce di Fratelli d’Italia Sanremo Antonino Consiglio – grazie anche alla collaborazione di dirigenti e simpatizzanti che offrono la loro disponibilità per informare le comunità sulle proposte, le iniziative e i programmi che FdI ha messo in campo per contribuire alla vittoria della coalizione di centrodestra ma anche per dare un sostegno al nostro candidato in Senato Gianni Berrino che, una volta eletto, potrà portare a Roma quelle che sono le problematiche nostro territorio. Quello dei gazebo è un appuntamento molto importante proprio perché, oltre ad informare sul programma politico, ci dà la possibilità di ascoltare le persone e di conoscere quelle che sono le loro istanze".

"Inoltre, questo appuntamento – continua Consiglio - è l’occasione per chiarire, come abbiamo fatto ai passati banchetti, quali sono le corrette modalità di voto: a tal proposito, oltre a vari gadget e materiale informativo, al gazebo verranno distribuiti facsimili di scheda del Senato e della Camera che potranno aiutare l’elettore ad esprimere correttamente il proprio voto nel momento in cui entrerà nella cabina elettorale. Così facendo – conclude il portavoce cittadino - cerchiamo di evitare quella dispersione del voto che, purtroppo, raggiunge percentuali molto elevate ad ogni tornata elettorale".