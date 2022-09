CNA Sanremo: dalla festa MareCultura il via al contest gastronomico "IL pesce fiorito" (Il regolamento)

“Il pesce fiorito” il contest gastronomico della Cna di Imperia sarà presentato sabato 17 settembre durante la Festa MareCultura con uno show cooking e degustazione della chef Paola Chiolini della Balena bianca di Vallecrosia



Sanremo è conosciuta in ogni parte del mondo come “Città dei Fiori” e fra le sue eccellenze gastronomiche può vantare anche un’eccellenza del mare, il delizioso e pregiato Gambero viola.

Nell’ambito della Festa MareCultura, CNA di Imperia lancia il contest “Il pesce fiorito” che intende premiare chi presenterà entro il mese di dicembre una ricetta dove fiori eduli e pescato locale sono protagonisti del piatto.

“La conoscenza del cibo significa rispetto e amore verso l’ambiente – spiega Luciano Vazzano, direttore della Cna di Imperia - Il rispetto per la natura, sia la terra che il mare, e la salvaguardia della sua biodiversità sono indispensabili per preservare il futuro del nostro pianeta. La sostenibilità ambientale è importante sulla nostra tavola. Per questo il contest si propone di valorizzare l’aspetto gastronomico dei fiori eduli in abbinamento con il pescato del nostro mare, che non offre solo gamberi, ma moltissime altre varietà poco conosciute e utilizzate in cucina”.

Soggetti promotori

Cna di Imperia in collaborazione con Associazione Ristoranti della Tavolozza e l'Isituto Aicardi Ruffini di Taggia

Partecipanti

Il contest è aperto a tutti gli chef, professionisti e amatoriali.

Requisiti

Per partecipare al contest è necessario condividere, una ricetta inedita che veda un fiore edule tra i suoi ingredienti principali insieme ad un prodotto del pescato del Ponente ligure. La ricetta può essere un antipasto, un primo, un secondo o un dessert. Ogni partecipante potrà inviare fino a un massimo di 3 ricette.

Scadenza

Termine per l’invio delle ricette 10 dicembre 2022

Presentazione delle ricette

Le ricette dovranno essere inviate entro la data di scadenza all’indirizzo mail: segreteria@ristorantidellatavolozza.it . Ogni ricetta dovrà indicare nome del piatto, ingredienti, esecuzione e dovrà essere corredata da almeno 3 fotografie in formato jpg o png di buona definizione.

Le ricette saranno valutate da una giuria composta da chef e giornalisti enogastronomici secondo i seguenti parametri: presentazione; gradimento della ricetta; economicità degli ingredienti; difficoltà di esecuzione e sostenibilità.

La giuria selezionerà le tre migliori ricette che saranno premiate in occasione di una cerimonia che si terrà a Sanremo entro il 31 dicembre.

Ai primi tre classificati verrà assegnata una targa premio e cesti con prodotti artigianali.

Al vincitore un soggiorno a Sanremo o in alternativa una fornitura di prodotti tipici.