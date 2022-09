SANREMO: “MareCultura - La Festa del Porto, del Territorio e dell’Eccellenza Artigiana” sabato e domanica 17-18 a Porto Vecchio

"Il mare a 360 gradi” è questo il fil rouge che accompagnerà “MareCultura La Festa del Porto, del Territorio e dell’Eccellenza Artigiana”, in programma il 17 e il 18 settembre, a Sanremo.

Il tema del mare declinato a 360 gradi, dalla pesca alla tavola, dai libri alle immagini, dalla musica al cabaret, passando attraverso i sapori e profumi proposti dai locali della zona e dagli chef impegnati in straordinari show cooking.

È questo l’obiettivo di “MareCultura La Festa del Porto, del Territorio e dell’Eccellenza Artigiana”, in programma il 17 e il 18 settembre, a Sanremo. e poiché si parla di cultura ed economia legata al mare, quindi quale miglior location se non porto Vecchio?

Una manifestazione organizzata da CNA che torna dopo lo stop degli ultimi due anni a causa dell’emergenza sanitaria. “Animeremo la zona del porto vecchio con un ricco calendario di incontri, attività di animazione, laboratori, degustazioni e dimostrazioni aperte a tutti. Non vogliamo fare una sagra enogastronomica, il nostro obiettivo è di offrire una riflessione sul mare quale pilastro dell’economia matuziana” - spiega Luciano Vazzano, Segretario CNA Imperia.

Il mare visto anche come risorsa da preservare che offrirà lo spunto per parlare di argomenti di attualità: dai cambiamenti climatici all’inquinamento, passando per la sostenibilità. “Il mare va tutelato e per farlo bisogna conoscerlo. Per questo si parla di cultura del mare. Così si valorizzano anche le nostre aziende, le imprese artigiane e tutti quei professionisti che lavorano grazie al mare - commenta Vazzano che poi aggiunge - Ospiteremo numerosi esperti del settore, imprese che metteranno in mostra servizi innovativi e prodotti di eccellenza. L’idea è di creare una occasione di confronto che si apra a tutta la città e non sia solo una vetrina promozionale”.

Tanti i professionisti che interverranno: il bartender Antonio Mandica, lo chef pasticcere Alessandro Racca e gli chef Renato Grasso, Paola Chiolini, Roberto Verta, Federico Lanteri e Giovanni Senese. Previsti anche momenti con il Console del Mare 2022 Vincenzo Russello, con il cartoonist Tiziano Riverso, con la fata Zucchina, Renata Cantamessa i giornalisti Claudio Porchia e Roberto Pisani il biologo marino Paolo Bernat. Oltre agli incontri ci saranno anche momenti di festa con musica, la cantante Marina Pannuzzo, cabaret con Cesare Gallarini, artisti di strada e degustazioni e aperitivi a tema. Farà da cornice la mostra del concorso fotografico ”Racconta il Mare Ligure” a cura di Digit Art In Foto che raffigura il paesaggio e l’ambiente, i borghi, la gente, le specialità gastronomiche, il lavoro, il turismo e le tradizioni lungo le coste del nostro mare.

Ecco il programma completo con iniziative adatte a tutti e per le quali si prevede una grande partecipazione di turisti e residente:

SABATO 17

Ore 12 - “Il mare nel bicchiere” aperitivo con il bartender Antonio Mandica.

Ore 16 - Presentazione del concorso “Il pesce fiorito” di CNA Imperia riservato agli chef che utilizzano in cucina pescato del giorno e fiori eduli in collaborazione con Ristoranti della Tavolozza e show cooking della chef Paola Chiolini della Balena Bianca di Vallecrosia.

Ore 17 - “Pesce al Sale di Liguria” show coking dello chef Renato Grasso in collaborazione con l’associazione I Comuni delle antiche vie del Sale.

Ore 17,30 – “Il mare nel dessert” con Aldo De Michelis della Gelateria Perlecò di Alassio che presenta l’“Acciugò” e il “Tantalè”: show cooking con degustazione.

Ore 18,30 “La Birra Artigianale nella cultura Europea e del Mediterraneo” a cura di My Personal Beer Corner, incontro con degustazione (max 20 persone).

Ore 21 - “Dire, fare e … mare” spettacolo di cabaret con Cesare Gallarini e Tiziano Riverso, che durante la giornata realizzerà caricature in diretta coinvolgendo il pubblico.

DOMENICA 18

Ore 10 - “I profumi e i colori del mare” intervento di Russello Vincenzo, console del mare 2022 e “il mare visto da sotto…” immagini a cura di Giulia Russello.

Ore 10,30 - “Cucinare in barca…” e non solo all’insegna del riciclo e risparmio show cooking condotto dal giornalista enogastronomo Roberto Pisani con lo chef Roberto Verta.

Ore 11,30 - Presentazione del libro “Storie di Sapori e di Mare” di Ugo Carelli, Zem edizioni.

Ore 15,30 - “Sulle note del mare” note e melodie con la cantante Marina Pannuzzo.

Ore 16,30 - “Pesce, pasta e … magia” la sostenibilità dal mare alla tavola: incontro con chef ed esperti condotto da Renata Cantamessa, la Fata Zucchina e Claudio Porchia a seguire presentazione del libro “Cappuccetto Green: la sostenibilità dalla favola alla tavola”.

Ore 17 - Lo chef Giovanni Senese presenta la “Pizza Sanremo”, omaggio al Territorio e al Mare.

Ore 17,30 - “Mare ed entroterra, i sapori della tradizione nel piatto” show cooking dello chef Federico Lanteri dell’Osteria Martini di Pigna (IM).

Ore 18,30 - “Il Territorio nel Piatto… e nel Bicchiere” a cura de Il Fornaio Saraceno dei F.lli Silvestri, del Circolo della Castagnola di Ventimiglia, della Delegazione di Imperia di AIS Liguria e My Personal Beer Corner, incontro con degustazione (max 20 persone).

Per tutta la manifestazione farà da cornice la mostra del concorso “Racconta il Mare Ligure” a cura di Digit Art in Foto, scatti che raffigurano il paesaggio e l’ambiente, i borghi, la gente, le specialità gastronomiche, il lavoro, il turismo e le tradizioni lungo le coste del nostro mare.

“MareCultura - La Festa del Porto, del Territorio e dell’Eccellenza Artigiana” è un’iniziativa finanziata con il contributo dell’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Liguria, organizzata da CNA Imperia in collaborazione con il Comune di Sanremo, Artigiani in Liguria e I Ristoranti della Tavolozza e realizzata con la partnership di Intesa Grandi Impianti e Grandi Auto.

Drink e Piatti proposti nel week end dai ristoranti della zona della festa

BAR MAX

- Brandacujun

- Club Sandwich Saumon Fumé

- “Un 56 in Riva al Mare”, Panino con Tonno, Stracchino, Coppa, Limone e Salsa Rosa

BAR GELATERIA DEL PORTO

- I Cocktail del Porto Vecchio

RISTOBAR SANDY

- Acciughe Fritte

- Couscous ai Frutti di Mare

BAR PORTOVECCHIO (Il Baretto)

- La Sorpresa del Baretto

RISTORANTE DELLE PALME

- Pennette con Calamaretti (Spunciacurrente), Zucchine Trombette di Albenga e Olive

Taggiasche

- Guazzetto di Frutti di Mare al Vermentino delle Terrazze dell’Imperiese (Riviera Ligure di

Ponente)

RISTORANTE IL MOLO

- Spaghetti alla Chitarra con Gamberi scottati e in Tartare con Scorza di Lime

- Spiedino Grigliato di Gamberi con Polpo e Lardo

OSTERIA DEL MARINAIO (no asporto)

- Linguine con Gamberi e Scampi

- Gamberi saltati con Pomodorini Pachino

CLAPSY SANREMO 3276122966 Enrico

- Poke

TRAFILA RESTAURANT & PASTA LAB

- Il piatto a sorpresa dello chef “MareCultura”

- Polpo alla “Trafila”

VIA VENETO PIZZERIA E OSTERIA LIGURE

- Tartare di Tonno con Avocado e Stracciatella

- Sarde ripiene