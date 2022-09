Liguria: 500mila euro per sostenere progetti informativi e di animazione in agricoltura

“Con i 500mila euro messi a bando sulla misura 01.02 del PSR desideriamo sostenere le attività di informazione sulle buone prassi, sulle innovazioni, sulle opportunità e sulle norme delle politiche agricole dell’Unione Europea".

E' quanto detto dal vice presidente con delega all’Agricoltura di Regione Liguria, Alessandro Piana, in merito all’apertura delle domande di sostegno e di pagamento per il finanziamento di progetti informativi e di animazione rivolti alle imprese agricole, alimentari e a tutti i soggetti gestori del territorio, come ad esempio enti parco o comuni. Ieri la giunta regionale ha approvato questa misura su proposta di Piana.



"Un sostegno specifico in cui rientrano incontri divulgativi e relativo materiale sia sotto forma di pubblicazioni e opuscoli sia tramite il web, i social, newsletter e sportelli informativi” - aggiunge. Ogni progetto finanziato può avere durata massima di dodici mesi e può essere presentato da un prestatore singolo o da un partenariato. Sono previsti elementi premianti: la qualità progettuale, la coerenza con le Focus Area, le competenze del personale tecnico, il numero di incontri e sportelli previsti.