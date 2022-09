"Bordighera in sport", sabato tante discipline da far provare ai bambini con le società del territorio

Una festa dello sport dedicata ai bambini della scuola primaria: è “Bordighera in sport 2022”, l’iniziativa organizzata per sabato 17 settembre dall’Amministrazione e da alcune associazioni cittadine con il patrocinio del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Dalle 9.30 alle 12.30, nel cortile della scuola “De Amicis” di via Pelloux e presso la palestra Conrieri, si svolgeranno gratuitamente attività e dimostrazioni per avvicinare i più piccoli a pallamano, atletica, pallacanestro, ping pong e judo.



"Desidero ringraziare Rari Nantes Bordighera, Athletic Bordighera Club, Atletica 2000 Bordighera, GSTT Tennis Tavolo e Yoshin Ryu Judo Club, per più di una ragione. Certamente perché senza la loro fondamentale collaborazione non avremmo potuto realizzare questa manifestazione, ma soprattutto per il loro impegno quotidiano nel diffondere i valori dello sport e nel contribuire in modo determinante al percorso di crescita e formazione dei ragazzi" - commenta l’assessore Stefano Gnutti.



"'Bordighera in sport 2022' guarda con particolare attenzione ai bambini fino al 10 anni, ma l’attività fisica è importante ad ogni età. Continueremo anche per questo, come abbiamo fatto da inizio mandato, a sostenere lo sport con tante iniziative diverse: la prossima sarà l’installazione delle attrezzature per il percorso fitness che creeremo sul lungomare" - conclude.​