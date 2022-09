Il 22 settembre torna il Premio Riva Ligure 2022: le chiavi della città alla Polizia di Stato (Video)

Il Premio Riva Ligure 2022, andrà a Marcello Pallini, sindaco del comune di Santo Stefano al Mare mentre la cittadinanza onoraria andrà alla Polizia di Stato. La cerimonia si terrà il 22 settembre, alle ore 21.15 in piazza Matteotti.



L'INTERVISTA AL SINDACO GIORGIO GIUFFRA

Il senso di questi due importanti riconoscimenti, l'ha dato il sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra che ha spiegato: "Abbiamo abbattuto i campanili per promuovere noi stessi e per questo abbiamo scelto Santo Stefano al Mare per lanciare e promuovere il territorio che ci vede vicini con il Villaregia Air Show (Lo spettacolo con le Frecce Tricolori che solcheranno il cielo tra i due comuni alle 14.30 del 2 ottobre ndr). Ognuno ha le proprie tradizioni però bisogna sconfiggere i campanilismi. In questo i due comuni sono un tutt'uno nel collaborare insieme. In Pallini ho trovato un sindaco lungimirante e con questo premio sigleremo un patto di amicizia perchè con questo comune collaboriamo ogni giorno".

Molto sentito anche il riconoscimento alla Polizia di Stato che riceverà le chiavi della città, simbolo della cittadinanza onoraria. "Durante il Bomba Day, abbiamo apprezzato l'operato della Polizia in particolare del Questore Giuseppe Peritore, una persona attenta e disponibile ai bisogni della cittadinanza in particolare delle persone più fragili. - ha ricordato Giuffra - Questo premio l'avevamo anticipato con intitolazione dello spazio giovani a Manuela Loi, l'agente di Polizia, morta nella Strage di via D'Amelio il 19 luglio 1992. Ci tengo a sottolineare che chi indossa la maglia dello Stato, sia che si tratti di una divisa o di una fascia tricolore come nel caso degli amministratori comunali, indossa la maglia della legalità. Insieme si sconfiggono comportamenti che vanno contro la persona e il rispetto delle regole. Sono felice di poterli premiare. La Polizia è presente sul territorio e la cittadinanza deve riconoscenza".

I festeggiamenti per San Maurizio, patrono di questo comune, prenderanno il via già al mattino con la cerimonia delle Cresime officiata dal Vescovo della Diocesi di Ventimiglia Sanremo, Mons. Antonio Suetta. Si entrerà nel vivo alle 18 con la Santa Messa e la successiva processione in centro paese, quest'anno accompagnata dalla Banda Musicale di Pompeiana.

Numerosi gli enti che riceveranno una benemerenza. Il primo nome in scaletta è quello di Angelo Lanteri, un ragazzo di Riva Ligure che ha organizzato le importanti raccolte di aiuti per la popolazione ucraina colpita dalla guerra a causa della invasione russa. Lanteri è stato nominato a nome dell'intero gruppo di volontari che si sono messi a disposizione per questa buona causa.

Le altre benemerenze cittadine andranno a: Fidas, Croce Rossa, Protezione Civile valli Argentina e Armea, Protezione Civile Riviera dei Fiori Pompeiana, Protezione Civile San Bartolomeo al Mare, i 5 Feughi, Associazione Alpini Riva Santo Stefano al Mare, Residenza Anni Azzurri, Samuele Ferraro campione di windsurf, Alessandro Pastorello campione del mondo di sollevamento pesi, la Scuola Secondaria di I° Grado per il progetto Bandiera Verde. Inoltre, riceveranno i kit scolastici gli studenti più meritevoli: Viola Demaurizi, Alessandro Marino Viganò, Samuele Assogna, Daria Sirbu.

"È una scaletta che guarda alla ripartenza che passa da momenti difficili, alla socializzazione e all'espressione del talento. Abbiamo messo insieme tutti gli esempi positivi che hanno fatto notare la nostra comunità. Un premio andrà anche al nostro Don Giovanni che è stato trait d'Union dei due fili conduttori della serata, da un lato solidarietà espressa con la raccolta aiuti e dall'altra la macchina organizzativa per il bomba day - ha rimarcato il primo cittadino di Riva Ligure - E ricordando proprio quel giorno, ci tengo a rivolgere ancora un grazie particolare al Prefetto perchè è stato coordinatore esemplare con abilità nel fare parlare tutte le parti e un sostegno costante per tutti i sindaci coinvolti. Non mancherò di ricordarlo in occasione della cerimonia di premiazione".