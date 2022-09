Ospedale unico, Toti: “Siamo alle lettere di esproprio, operazioni complesse che riguardano oltre 300 soggetti” (video)

Con il nuovo direttore generale Luca Stucchi la Asl 1 Imperiese prosegue nel percorso che la vedrà affrontare le grandi sfide per il futuro della sanità a Ponente: la privatizzazione del ‘Saint Charles’ di Bordighera e il progetto dell’ospedale unico a Taggia.

La presentazione del nuovo DG è stata l’occasione per fare il punto con il presidente di Regione Liguria e assessore regionale alla Sanità Giovanni Toti che ha fatto il punto sul progetto ospedale unico, una procedura ancora lunga ma che sembra tutt’altro che immobile.

Le dichiarazioni di Giovanni Toti

“Siamo alle lettere per le procedure di esproprio, sono complesse perché riguardando oltre 300 soggetti - ha dichiarato Toti ai nostri microfoni - abbiamo condiviso che è una procedura che deve seguire Regione Liguria insieme ad Asl1 con il Comune di Taggia che ha collaborato con il piano regolatore. Occorre fiancheggiare il Comune per fare in modo che l’ospedale possa partire con il cantiere nel giro di qualche anno”.