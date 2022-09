Sanremo: vita difficile per i pedoni sotto al Casinò, il cantiere di via Verdi costringe a un attraversamento poco sicuro lontano dalle strisce (foto)

Il cantiere taglia metà le strisce e i pedoni si ritrovano a vagare in mezzo alla strada: succede in questi giorni sotto al Casinò, all’incrocio tra via Verdi e corso Imperatrice.



La delimitazione arancione traccia i confini dell’area di lavoro che inizia lungo la salita e termina proprio sotto alla casa da gioco intercettando il percorso pedonale che porta da via Matteotti a corto Imperatrice. Le strisce vengono tagliate a metà, il risultato è un gran numero di pedoni che finiscono a vagare in strada per raggiungere il marciapiede, il tutto in una zona molto trafficata e con la carreggiata stretta.



All’uscita di via Matteotti un cartello invita i pedoni a transitare verso destra, ma anche quella soluzione li vedrebbe poi costretti ad attraversare senza strisce pedonali per raggiungere nuovamente il marciapiede lato mare. Uno snodo non semplice da gestire.



Per fortuna l’intervento di via Verdi (utile per la posa di cavi elettrici) durerà ancora pochi giorni, poi la recinzione sarà rimossa e il passaggio pedonale sarà nuovamente libero. Il cantiere proseguirà in corso Imperatrice per una decina di giorni ma senza particolare intralcio per i pedoni.