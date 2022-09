Per la prima volta una donna nel gran consiglio del Veospss: Antonella Barbero sarà tesoriere

Il Gran Consiglio, riunito in sessione plenaria, ha eletto lunedì scorso Antonella Barbero Tesoriere Generale dell’Ordine. Per la prima volta nell’era moderna dell’Ordine una donna entra a far parte del Gran Consiglio.

Sorella Antonella, 58 anni, piemontese di origine, ma residente nell’estremo Ponente ligure da diversi anni, Dama Grand’Ufficiale dell’Ordine ed esperta contabile, è entrata nell’Ordine nel 2011 e da allora ha sempre partecipato attivamente all’attività dello stesso.

Sorella Antonella sostituisce Marco Guzzardi, dimessosi dall’Ordine per motivi personali.