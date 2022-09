Bordighera: commercianti soddisfatti per i numeri estivi, ma c'è grande preoccupazione per le bollette roventi (Video)

E’ stata un’estate particolarmente importante e positiva, sul piano del commercio, a Bordighera. Come evidenziato anche dall’Assessorato al Turismo e Manifestazioni, l’aumento delle presenze è stato registrato su numeri da record, sia in base agli ultimi due anni caratterizzati dal Covid ma, soprattutto, rispetto al 2019.

Il Presidente di Confcommercio Gianluca Berlusconi ha confermato come i colleghi del settore (negozi, bar e ristoranti) abbiano lavorato molto bene: “Bordighera ha fatto il ‘pienone’ di seconde case e alberghi. Oltre agli italiani anche molti stranieri tra i quali abbiamo annoverato, nonostante la guerra, anche russi e ucraini. E credo che i turisti abbiano anche speso molto nei locali. Ho notato molti ‘sold out’ e anche, purtroppo, qualche problema nel reperimento di personale visto l’ottimo lavoro”.

“I dati sono buoni ma ora – prosegue Berlusconi – attendiamo di capire chi andrà a governare il paese e che ci sia una continuità nel trend di crescita. Il tutto sperando che rimanga la voglia di viaggiare e scoprire le località italiane, tra cui ovviamente anche la nostra Bordighera”.

C’è ora, purtroppo, il rovescio della medaglia dettato dall’aumento di costi e bollette per tutti, compreso ovviamente il settore del commercio: “Si, questo ci penalizzerà insieme ai problemi infrastrutturali della nostra zona. Si tratta di problemi da risolvere a breve termine e serve che la politica ci metta mano, insieme alla progettazione di infrastrutture che sono fondamentali per lo sviluppo turistico. Serve che le reti stradali e ferroviarie siano al top per garantire un turismo di qualità e quantità”.

Parlando di tariffe, queste rischiano di salire vertiginosamente con gli aumenti delle bollette, che ricadranno ovviamente sull’utente finale: “Purtroppo ne fa sempre le spese l’ultimo anello della catena. So che molti imprenditori cercano di calmierare i prezzi ma non sempre è possibile, soprattutto per i costi fissi che sono sempre presenti”.

Rimane la speranza per il futuro che si basa sugli ottimi numeri dell’estate 2022: “Siamo fiduciosi per la fine dell’annata – termina Gianluca Berlusconi - ricordando che non dobbiamo basarci su un turismo ‘mordi e fuggi’ o solo estivo e siamo certi che l’Amministrazione prosegue nel lavoro intrapreso in questi anni, operando in questo senso per garantire un turismo continuo, nei 12 mesi dell’anno”.