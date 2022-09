Cena congiunta all'Hotel Sylva del Rotary Club Sanremo e Rotary Club Sanremo Hanbury

Nella cornice della terrazza panoramica dell'Hotel Sylva di Sanremo, resa piacevole dal clima ancora caldo e dalla luna quasi piena, si è svolta una cena congiunta del Rotary Club Sanremo e del Rotary Club Sanremo Hanbury perfettamente organizzata da quest'ultimo.



“Si è registrata una numerosa presenza di Soci – si spiega nella nota - e di alcune gentili Signore che hanno contribuito a dare un taglio elegante all'occasione. I tavoli, apparecchiati con cura, hanno visto l'unione di membri dei due Club che si erano incontrati occasionalmente poche altre volte. I due Presidenti dei Club hanno introdotto l'argomento centrale della riunione e cioè ‘Medicina del Ponente Ligure’ per fornire al rappresentante distrettuale alcune considerazioni sulle necessità sanitarie del Ponente Ligure. Sono emersi numerosi nodi cruciali. Il Dottor Amato, membro della Commissione Salute del Distretto Rotary 2032, si è fatto carico di segnalare la situazione in sede distrettuale per cercare di studiare e proporre soluzioni attuabili in sinergia con gli organi competenti. Il Dottor Agosta per il Club Hanbury ed il Dottor Fracas per il Club Sanremo hanno esternato la convinzione dell’importanza di serate come questa, con la reciproca promessa di promuovere dei ‘service’ in comunione oltre ad altre occasioni d'incontro. Al tocco della campana, battuto dai due Presidenti insieme, si è conclusa la proficua conviviale”.