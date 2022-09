Elezioni: a Ventimiglia, Marcello Bevilacqua (ex Lega) tesserato nelle fila di Fratelli d'Italia

“Il nostro partito corre veloce non solo nei sondaggi, ma anche e soprattutto sul territorio dove, grazie ai nostri amministratori e rappresentanti politici, attiriamo sempre più persone che vogliono mettersi a disposizione per migliorare la condizione dei cittadini” dichiara il Portavoce e Commissario cittadino di Ventimiglia Fabrizio Cravero. “In questo caso sono lieto di annunciare che Marcello Bevilacqua, già consigliere comunale di Ventimiglia, ha scelto con convinzione di tesserarsi con Fratelli d’Italia e saprà portare il proprio bagaglio di esperienza maturato in questi anni”.

“Da oggi inizia una nuova avventura, diciamo la mia naturale collocazione politica, in Fratelli d'Italia” dichiara Marcello Bevilacqua. “Dopo tantissimi anni di militanza nella Lega, dopo aver ricoperto diversi ruoli, dal consigliere comunale capogruppo al responsabile provinciale sicurezza e immigrazione, ho deciso di lasciare il mio ormai ex partito per differenze di vedute sia a livello locale ma anche di collocazione sempre più centrista che poco si sposa con le mie idee”.

Aggiunge ancora Bevilacqua “Posso dire con sincerità che affronto questa nuova avventura con ancora più entusiasmo di prima perché siamo alla vigilia delle elezioni politiche del 25 settembre: finalmente i cittadini potranno avere la possibilità di scegliere e votare; auspico che Giorgia Meloni e tutto il partito di Fratelli d'Italia possa ottenere un bel risultato e per questo mi metto a disposizione dei cittadini, dei tesserati e del partito stesso per questi ultimi giorni di campagna elettorale. Voglio ringraziare modo particolare l’assessore regionale Gianni Berrino e il Consigliere Regionale Veronica Russo, nonché il responsabile provinciale degli Enti Locali Fabio Perri e il commissario cittadino e portavoce provinciale Fabrizio Cravero per avermi accolto con entusiasmo in Fratelli d’Italia”.