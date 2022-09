Viaggio nel passato a Montalto con 'Cronica Montisalti', per tutto il giorno spettacoli a tema medievale

Oggi rievocazione storica in costume a Montalto in Valle Argentina con la manifestazione “Cronica Montisalti”. Al mattino ci saranno ambientazioni a tema, danze medioevali, scuola di scherma e di tiro con l’arco. Al pomeriggio, alle 15 la presentazione del libro "Codice universale d'etica cavalleresca" a cura di Freddy Colt.

La manifestazione entrerà nel vivo alle 16 quando prenderà il via lo spettacolo itinerante lungo i luoghi suggestivi del paese. "Attori e figuranti in costume racconteranno la storia della nascita del Borgo di Montalto. Alle 17 concerto con il trio O'Carolan in piazza S.Giovanni. Concluderemo la rievocazione storica con il gran finale in piazza truppe alpine tra duelli all'arma bianca e festeggiamenti. Seguirà apericena per il pubblico” - ricordano dalla ProLoco di Montalto.