La Guardia Costiera alle ‘Vele D’Epoca’ per la sicurezza della navigazione e la promozione della cultura del mare

In occasione delle 'Vele d’Epoca', Imperia diviene anche quest’anno palcoscenico per promuovere anche la sicurezza della navigazione ed il rispetto dell’ambiente marino e la tutela della biodiversità e degli ecosistemi sommersi.

Nell’intenso calendario di eventi, tipici della cultura velica e marinaresca, la Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Imperia assume un ruolo di prima linea in mare, a tutela dei regatanti e delle prestigiose imbarcazioni a vela impegnate nelle competizioni, e in banchina, per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica.

Massima attenzione verrà rivolta alla cittadinanza ed agli appassionati del mare, dalle donne e dagli uomini della Guardia Costiera in uno stand innovativo, uno “Sportello del mare”, dove potranno ricevere informazioni sui servizi istituzionali resi alla collettività dal Corpo delle Capitanerie di porto.

Domani e sabato, dalle 17:30 alle 18:30, lo spazio espositivo sarà dedicato principalmente ai bambini con un’area ludico-didattica, dove i “futuri marinai”, attraverso attività laboratoriali, avranno un primo contatto con la tutela della fauna marina e la salvaguardia ambientale dei mari, a riceverli ci saranno anche i biologi della locale Associazione “I delfini del ponente”. Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile ammirare le unità a vela della Marina Militare Italiana (Stella Polare ed Artica II) e le motovedette della Guardia Costiera.

I principali appuntamenti che si terranno in Calata Anselmi, a cura della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Imperia:

- domani alle 11: dimostrazione illustrativa della Sezione Mezzi Navali della Guardia Costiera di Imperia sull’ utilizzo dei mezzi di salvataggio.

- sabato dalle 10 alle 12.00: visite a bordo della Motovedetta CP291

- domenica alle 19.30: cerimonia dell’ammaina bandiera - conclusione della manifestazione.