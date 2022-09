Costarainera: sabato prossimo in biblioteca sarà ospite la 'penna leggera' di Morena Fellegara

Morena Fellegara e la sua 'penna leggera' sarà a Costarainera sabato prossimo alle 18. La scrittrice sarà ospite dell'Associazione Quelli del Geco con il patrocinio del Comune presso la Biblioteca del borgo di Costarainera.

A dare voce al suo ultimo romanzo, “Terno secco con morto” sarà l'attrice Loredana De Flaviis, con le letture di alcuni episodi sempre ambientati al Bar Marco, storico locale di Sanremo che ne vede il proprietario Mario in veste di barista investigatore. “Un Pastis al Bar Marco” aveva aperto la trilogia della scrittrice seguito da “Il Gioco degli Specchi” e ora l'attesa terza puntata.

Il tema di fondo questa volta è la ludopatia e un intreccio di vicende che viaggiano nel tempo e nello spazio lascia spazio alle emozioni di una storia d'amore. Tra giocate al Lotto, bollettini vincenti, ambi e terni, le partite a carte e a biliardo, le indagini e le troppe coincidenze un nuovo enigma da svelare.

“Mario è di nuovo alle prese con un enigma. Il vizio del gioco. Giocare per hobby, per passione, per diletto, o per sfidare la sorte. Oppure restarne travolti.

La “Tabella dei Giuochi proibiti”, esposta in fondo alla sala del bar, la schedina, le carte, il biliardo che fa da signore con tutti i ragionamenti e le sue geometrie. La stecca e l’intenzione del tiro. Andare a punti, in pari oppure perdere. La vita e le sue mille sfaccettature. I numeri, le cifre, le coincidenze e le superstizioni. La smorfia e i sogni premonitori.

Un terno secco al Lotto può cambiare la vita, soprattutto sulla ruota di Genova”