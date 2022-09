Ventimiglia: questo pomeriggio in via Cavour l'inaugurazione del point elettorale della Lega

Continuano i gazebo della Lega in Liguria che si affiancano ai diversi point, tra cui quello che sarà inaugurato oggi alle 18.30 a Ventimiglia in via Cavour 25.

Domani e sabato prossimo dalle 9 alle 12, il gazebo della Lega a Ventimiglia sarà in via Roma, angolo via Repubblica, per dialogare con i cittadini e presentare le proposte di governo per le elezioni del 25 settembre a partire dalla necessità di adottare nuovi protocolli di sicurezza e bloccare l’immigrazione clandestina. Saranno presenti i candidati Alessandro Piana e Flavio Di Muro insieme al consigliere regionale Mabel Riolfo.

“Occasioni ulteriori – commentano- di raccogliere le necessità dei cittadini del Ponente ligure tramite un ascolto finalizzato all’operatività. Un modo anche di combattere l’astensionismo: è giusto lamentarsi, ma se si trasforma il mugugno nella X sulla scheda elettorale si può cambiare la situazione, per portare a livello nazionale la nostra voce. Il gazebo verrà replicato, sempre dalle 9 per tutta la mattinata, in via Roma a Ventimiglia la settimana seguente, sabato 17 settembre”.