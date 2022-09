Sanremo: il capogruppo di FdI alla Camera Francesco Lollobrigida incontra CNA con Gianni Berrino (interviste)

Dopo la tappa al point di Gianni Berrino, il capogruppo di FdI alla Camera Francesco Lollobrigida ha incontrato nel pomeriggio gli associati di CNA nella sede dell’associazione in via Asquasciati a Sanremo.

Lollobrigida è stato accompagnato da Gianni Berrino, candidato per FdI nel collegio uninominale Liguria 1 al Senato, e dal commissario regionale del partito Matteo Rosso. Tante le domande da parte degli associati con particolare riferimento al tema dei trasporti, delle infrastrutture liguri e del futuro del comparto balneare.

Le interviste