Nasce Bordighera Bene Comune, Pallanca (FdI): "Non mi hanno chiesto di partecipare perché è un’associazione culturale che non ha un profilo politico definito"

Nella città delle palme è nata una nuova associazione culturale: Bordighera Bene Comune, che sarà composta da Massimiliano Bassi, Fulvio Debenedetti, Margherita Mariella, Alessandro Oddone, Marco Zagni e Marco Gallo.

Tra i soci fondatori della neo costituita associazione vi sono anche alcuni ex componenti della precedente amministrazione Pallanca ma non appare, per esempio, l’ex primo cittadino. “Non mi hanno chiesto di partecipare perché è un’associazione cultuale che non ha, se ho capito bene, un profilo politico definito – dichiara l’ex sindaco di Bordighera e attuale consigliere comunale di minoranza e portavoce cittadino di Fratelli d’Italia Giacomo Pallanca riferendosi ai soci fondatori della neo costituita associazione culturale Bordighera Bene Comune che verrà presentata ufficialmente domani alle 18 presso il Kursaal Club – Io sono portavoce cittadino e dirigente provinciale di Fratelli d’Italia e di conseguenza ho una posizione politica ben chiara e definita. In questo caso, invece, si tratta di un’associazione culturale che raccoglie persone che invece non hanno un’appartenenza tesserata, per intenderci politica”.

“Siamo ad un anno dalle elezioni ed è normale che le persone si informino, si confrontino e vedano che ci sono presupposti per poter costruire qualcosa – aggiunge Pallanca – Sicuramente è una fase embrionale, magari di percorso successivo, che però non esclude possibili, poi dopo, dialoghi. Non è che non si possa dialogare, anche perché i rapporti personali con alcuni di questi ex amministratori della mia amministrazione sono eccellenti, poi è chiaro che rappresento un partito politico e che quindi non rendo conto a Giacomo Pallanca ma rendo conto a Fratelli d’Italia, a determinati contatti o a determinate progettualità”.

“Come avevo già dichiarato, fino al 25 settembre i contatti o le attività finalizzate alle amministrative del 2023 sono congelati poiché aspettiamo l’esito finale delle elezioni politiche che possono rideterminare comunque determinati equilibri – conclude - Però, torno a dire, ben vengano le associazioni culturali che possono mettere sul tavolo idee e progettualità per la crescita e lo sviluppo di Bordighera”.