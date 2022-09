Elezioni politiche: la Lega inaugura il point di Ventimiglia in via Cavour (interviste)

È stato inaugurato questa sera in via Cavour a Ventimiglia il point della Lega in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Al simbolico taglio del nastro, oltre ai rappresentanti cittadini del partito e ad alcuni sostenitori, hanno preso parte i candidati Alessandro Piana e Flavio Di Muro insieme al consigliere regionale Mabel Riolfo.

Il tutto si è svolto in un clima di tensione per la manifestazione di alcuni attivisti che di fronte al point hanno intonato cori contro il partito.

Le interviste