Sanremo: venerdì al Forte di Santa Tecla la visita guidata e la performance di Roberto Altmann

Venerdì prossimo l’artista Roberto Altmann sarà protagonista della serata al Forte di Santa Tecla a Sanremo con visita guidata alla mostra e performance sulle terrazze.

Alle 18 Roberto Altmann guiderà il pubblico nella visita alla mostra “Work in progress. Il divenire della forma”: attraverso lo sguardo dell’artista sarà possibile ammirare le opere realizzate negli ultimi decenni fino all’installazione appositamente realizzata per il Forte, Meta-Forma. Un’opera di carta e forex trasparente, leggera e dai colori neutri, che parla di metamorfosi, di divenire, perfettamente integrata negli spazi della Piazza d’Armi di Santa Tecla.

Alle 21 l’artista sarà invece protagonista di una performance nella suggestiva cornice delle Terrazze dei Bastioni. Accompagnato da suoni, musica e luci Altmann darà vita ad un’opera pittorica che prenderà forma sotto gli occhi degli spettatori i quali si troveranno così immersi nell’istante fuggevole della creazione.

Ingresso 4,00 euro, ridotto 2,00 euro, gratuito sotto i 18 anni – Il biglietto vale per l’ingresso al Forte, alla mostra e per partecipare a tutti gli eventi in programma. Orario di apertura 17.30 – 22.30