Sanremo: "Ciak... si Canta" il 17 settembre al teatro Ariston, comicità con Franco Rossi e Viviana Porro e... il ricordo di Vittorio De Scalzi

Dopo 4 anni di assenza si rinnova il sodalizio tra Bordi...Gotti e Lilt, con uno spettacolo in programma il 17 settembre, alle 21, al Teatro Ariston di Sanremo. "Ciak si... canta", questo il nome della serata, sarà uno show fatto di musica ma soprattutto tanto divertimento, grazie anche a Franco Rossi e Viviana Porro, due comici con diverse presenze a Colorado e che parteciperanno gratuitamente.

"L'ultimo spettacolo a favore della Lilt è stato nel 2018" - ha ricordato Rino Burzese, presidente dei Bordi...Gotti. Questo sarà l'anno del ritorno per la undicesima edizione, ricordando anche il brillante risultato che quattro anni fa permise di raccogliere poco più di 13mila euro, donati alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. L'obiettivo è di raggiungere di nuovo questo importante traguardo nel segno dell'amicizia che lega queste due realtà.

"Meno male che sono tornati e sono al fianco nostro - ha detto il dott. Claudio Battaglia, presidente della LILT - Di recente ci sono stati vicini anche con uno spettacolo che si è svolto ai giardini Lowe di Bordighera. Devo dire che sia in quella occasione che in questa abbiamo promosso il nostro settore più importante, oltre agli ambulatori e la prevenzione nelle scuole, ovvero il trasporto dei malati".

Il ricavato della serata potrebbe andare a finanziare proprio l'acquisto di un nuovo mezzo di cui la LILT ha bisogno. "Adesso abbiamo tre auto che nella provincia fanno decine di migliaia di chilometri all'anno trasportando una ottantina di pazienti dalla casa ai luoghi di cura. E' un importante intervento d'aiuto per le famiglie e per i singoli cittadini. Per questo è giusto anche dire grazie ai nostri volontari per l'impegno in questo campo in una provincia orograficamente difficile come la nostra" - ha proseguito Battaglia.

"E' una amicizia quella con la LILT che va avanti da parecchi anni - ha aggiunto Burzese - Siamo onorati. Quest'anno torniamo con uno spettacolo totalmente nuovo al Teatro Ariston. Le prevendite stanno andando bene. Avremo un profilo goliardico, la parte musicale sarà curata da noi, con degli sketch ad hoc e visto il momento pre elezioni, non mancheranno le battute".

"Vogliamo far passare due ore in allegria per farci dimenticare gli eventi drammatici degli ultimi 4 anni. - ha detto Andrea Peirano dei Bordi...Gotti - Vogliamo trasmettere al pubblico il Peter Pan che c’è in tutti noi. È uno spettacolo totalmente organizzato da noi, nel bene e nel male ma con un impegno totale e con la collaborazione di tutti siamo riusciti a farcela anche questa volta".

In merito ai contenuti della serata Stefano Fullone dei Bordi...Gotti ha spiegato: "Siamo apolitici ma questa volta ci schiereremo per far tremare con ilarità e ironia le poltrone dei nostri amministratori. Speriamo di far ridere anche su quello che non va nel territorio. Porteremo entusiasmo e divertimento per trasmettere questi sentimenti al pubblico".

Durante la serata non mancherà il ricordo di Vittorio De Scalzi, grande amico dei Bordi...Gotti. Avrebbe dovuto essere il grande ospite di queste serata di metà settembre ma è mancato il 24 luglio. Un profondo dolore nel cuore di questa associazione, ha rimarcato il presidente dei Bordi...Gotti, Burzese: "Ricorderemo sicuramente Vittorio che era un grande amico. Lo ricorderemo in allegria perchè era una persona alle tra e sempre contenta della vita. Per noi è stata una grande perdita. Era veramente un bordi...gotto. Ci mancherà tanto ma cercheremo di ricordarlo con il sorriso" - ha concluso Burzese.

"Sono una volontaria della LILT ma come amministratore non posso che dire grazie a tutte le associazioni che si occupano di volontariato - ha commentato Costanza Pireri, volontaria e vicesindaco di Sanremo - Un grande evento quello che promuoviamo per il 17 settembre. Io invito tutti ad andare ad acquistare i biglietti".