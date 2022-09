Roof Garden del Casinò di Sanremo sold out per il concerto di Fausto Leali

Grande attesa per il concerto di Fausto Leali sabato al Roof Garden. Dopo il grande apprezzamento del pubblico verso gli spettacoli del calendario del Casinò che ha inserito Maurizio Lastrico, Enrico Ruggeri, Andrea Paris, Luca Bono, Jerry Calà and band, il Nouveau Cirque e I Paipers, il programma della stagione eventi estiva chiude in bellezza con Fausto Leali e la sua band, sabato al Roof Garden. Da tempo il concerto live è sold out per un artista che ha sempre saputo instaurare un rapporto intenso e diretto con il pubblico del Casinò. Il suo legame con Sanremo arriva da lontano, ed è basato su brani divenuti icone musicali nel mondo, spesso lanciate dal Festival. Ogni concerto è un’emozione. Sono, infatti, tantissime le richieste per partecipare alla serata arrivate e che non è stato possibile esaudire. Il “graffio” della voce di Fausto Leali saluta l’estate della casa da gioco, densa di emozioni, di intrattenimento di qualità, di serate che si fanno ricordare.

Fausto Leali torna live con la sua magica band per un concerto di pura adrenalina, emozioni e divertimento.

Un tuffo in canzoni come "A chi", "Deborah" presentata a Sanremo nel 1968 in coppia con Wilson Pickett, "Io amo", "Mi manchi", "Via di qua" (che canta con Mina tornando al successo negli anni Ottanta), "Un’ora fa", "Io camminerò" oltre a "Ti lascerò", che nel 1989 lo vide vincere il Festival di Sanremo in coppia con Anna Oxa. La sua voce graffiata e "nera" lo ha reso una leggenda della musica leggera italiana.

È stato ospite del Festival di Sanremo 2021, ha partecipato al "Grande Fratello" e a "Music Farm", ed è tornato in tv ospite dell’amica Iva Zanicchi nel suo nuovo programma di Canale 5 dal titolo "D’Iva”.

E se i Maneskin hanno suonato sul palco dei Rolling Stones, Leali ha condiviso il palco con i Beatles poco più di cinquant’anni fa, quando la band inglese venne a cantare in Italia nel 1965. Ancora oggi Fausto Leali è sulla cresta dell’onda e non ha perso un grammo della sua straordinaria potenza timbrica.