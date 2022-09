Cinema all'aperto a Bordighera: sabato la proiezione de “La dolce vita”

Torna il cinema all'aperto a Bordighera alta grazie all'iniziativa dell'associazione 'A Pria Presiuza'.



Un omaggio al Maestro Fellini offerto a tutti i cittadini ed ai turisti, “La dolce vita” sarà proiettata sotto le stelle sabato alle 21 nella piazzetta ex lavatoi (ingresso gratuito).

Un’occasione per godersi un film che ha segnato un’epoca ed uno stile di vita che ci rappresenta all’estero, per unire arte, cultura e riscoprire i caruggi del borgo con le sue botteghe ed i suoi locali.

All’interno della pellicola troviamo un giovane Celentano, che ha amato e frequentato Bordighera per molti anni, il mare, la Santa Messa delle ore 18 nella Chiesa di Santa Maria Maddalena e le cene nei ristoranti tipici del centro storico.



“Con questo ultimo piccolo omaggio ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato anche fattivamente alle manifestazioni estive e vi diamo appuntamento a quelle natalizie” dichiarano dall'associazione.