Bajardo: è terminata sabato scorso con un recital dedicato a Edith Piaf la rassegna 'Bajardo Lectures' (Foto)

Si è conclusa sabato scorso, con un recital dedicato ad Edith Piaf, la terza annata di ‘Bajardo Lectures – Università d’Estate di Castel Bajardo’, un’iniziativa dell’Accademia della Pigna di Sanremo sotto la direzione artistica di Freddy Colt.

Per sette sabati consecutivi dal 23 luglio si sono dati convegno nel borgo di Bajardo, quasi sempre nello splendido scenario dei ruderi della Chiesa vecchia di San Niccolò, tutti coloro che volevano trascorrere un’ora di piacevole ascolto e condivisione di molteplici spunti culturali. Sono intervenuti numerosi docenti, studiosi, scrittori per illustrare aspetti della letteratura e dell’arte: da Roma il prof. Eduardo Ciampi, i ponentini Gerson Maceri, Marco Cassini, Freddy Colt, Gianmarco Parodi, Achille Maccapani, Ersilia Ferrante. Apprezzati anche gli interventi attoriali di Max Carja, Eugenio Ripepi, Beatrice Zuin, Adriana Genuizzi, Andrea Novella, mentre hanno raccolto generosi applausi i momenti musicali che hanno visto coinvolti musicisti come Davide Laura, Filippo Gambetta, Sergio Caputo, Davide Frassoni, Lara Manis, il giovanissimo Mattia Tacchi e il collettivo Macalevi giunto apposta da Bari.

Un’estate intensa, in cui tra le antiche pietre del borgo si è potuto parlare di fiabe nella declinazione di Tolkien, Rubino, Calvino e Macdonald, anche di estetica e musicologia secondo Ruskin, presentare libri e discutere su tematiche di largo interesse. Il sindaco di Bajardo Remo Moraglia, insieme acon l’assessore alla cultura Daniela Martini, hanno espresso la loro soddisfazione per la sempre più marcata connotazione di Bajardo come luogo di cultura immerso in una natura lussureggiante. Quel che si dice una meraviglia per gli occhi e per il cuore.

Sul canale Youtube dedicato “Bajardo Lectures” è possibile rivedere tutti i video delle conferenze 2022, curati dal giovane videomaker Adam Berardi e prodotti dall’Accademia col supporto del Comune di Bajardo.

(Nella gallery i più bei momenti della fortunata rassegna)