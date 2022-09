A Ospedaletti il vernissage della piccola Neve Diana e Soraya Arianna Cordaro

“La piccola Neve Diana - racconta Soraya Cordaro - durante la gravidanza, ha preso parte ad alcuni eventi a Varese, sono stata coinvolta dalla curatrice Carla Tocchetti per una performance di danza e action painting per L’inferno Dantesco dei Damss Art, una narrazione in fiber art, rappresentando alcuni personaggi dell’Inferno introdotti dal poeta Silvio Raffo. (2021, realizzato in collaborazione con Joan Josep Barcelo). Successivamente con la rassegna internazionale di poesia, Voci per voi, con un mio omaggio alla maternità, riproposto per Panorama International Literature Festival 2022. Le nostre anime comunicano dal primo istante e credo che tra i colori delle tele realizzate ci siano tracce di lei- continua Soraya. Ricordo l’entusiasmo con cui ho realizzato i vernissage Cages (2017), E v a S A (2019), Paradise Lost (2021), Segnalibro D’artista, Omaggio al libro, (collettive alla libreria Bocca di Milano, 2019,2021) resto curiosa e stupita della possibilità di abitare i colori per qualche istante e lì restare sospesa, grata di questa avventura, che coinvolge anche lei, dopo il primo passo a due ad ArteGenova, per me così emozionante, ora le sue orme sono tangibili, come la piccola tela che ha creato durante il concorso di pittura estemporanea (pittura da ascoltare, suoni da guardare) che si è tenuto nella pigna di Sanremo, il 19 agosto, all’età di nove mesi. Durante i laboratori che ho proposto in questi anni con il progetto funamboli tra le stelle, molti bambini hanno incontrato personaggi della mia fiaba e i colori attraverso attività di impronta Montessoriana e Steineriana. Ora anche Neve potrà esprimersi nel suo essere, con libertà, in questa realtà magica.La nostra avventura insieme continua”.