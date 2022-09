Marco Scajola, candidato al Senato con ‘Noi moderati’: “Rigenerazione urbana: il modello ligure deve essere adottato a Roma”

“La Rigenerazione Urbana rappresenta una priorità di Regione Liguria dal 2015, quando ho assunto il mandato da assessore regionale all’Urbanistica. Da allora abbiamo compiuto un percorso che ha portato la Liguria ad approvare una Legge importante riguardante il Piano Casa, che ogni anno permette interventi importanti e lavoro per professionisti ed imprese”.

Interviene così l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, che prosegue: “Successivamente – prosegue Scajola - l’approvazione della Legge Regionale 23/2018, innovativa a livello nazionale, fino a diventare un vero e proprio modello preso a riferimento da altre Regioni. Nel 2021 è iniziato un ambizioso programma di Rigenerazione Urbana, in collaborazione con gli Enti locali, grazie al quale, al momento abbiamo finanziato 51 progetti su tutto il territorio con un finanziamento complessivo di 9,3 milioni di euro. A breve verranno assegnati ulteriori 5,3 milioni di euro per realizzare circa trenta progetti di Rigenerazione Urbana”.

“Grazie al nostro operato – termina Scajola - la Liguria risulta essere la regione con il più basso consumo di suolo a livello nazionale. La nostra legge sulla Rigenerazione Urbana è stata presa come modello al Senato della Repubblica per stilarne una nazionale che si ispiri agli stessi criteri adottati dalla Liguria e per me questo è motivo di orgoglio ed una grande soddisfazione. Ritengo che sia necessaria una Legge sulla Rigenerazione Urbana a livello nazionale, che prenda veramente a modello la Liguria. Con la mia candidatura metto a disposizione le mie competenze ed il mio impegno per poter fare su scala nazionale quello che stiamo realizzando a livello regionale. Per restituire agli italiani luoghi abbandonati o che versano in una situazione di degrado, dare opportunità concrete a famiglie ed imprese, insomma rendere il nostro Paese ancora più bello e vivibile, senza consumo di suolo e mettendo al centro dell’agenda parlamentare, finalmente, provvedimenti utili al territorio”.