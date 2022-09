Bordighera: gestione comprensoriale dei rifiuti, Ingenito "Ci siamo sostituiti in alcuni casi alla Teknoservice"

“Al termine del periodo di maggior afflusso turistico è opportuno analizzare tutte le criticità emerse nella nuova gestione del servizio comprensoriale di raccolta dei rifiuti. In questa occasione non è mia intenzione soffermarmi sulle carenze strutturali del progetto comprensoriale, carenze che hanno scatenato la protesta di molti sindaci dell’area intemelia”.

Sono le parole del Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, che a pochi giorni dal termine dell’estate fa il punto della situazione sulla gestione comprensoriale dei rifiuti. “Se, da un lato si possono tollerare durante la stagione estiva ritardi di qualche ora nella raccolta dei rifiuti dalle isole di conferimento con conseguente accumulo di sacchi – prosegue - dall’altro non è ammissibile che assessori e dirigenti del comune si siano dovuti sostituire in più occasioni al personale della Teknoservice per presentare in maniera decorosa lo spazio destinato ad eventi e manifestazioni”.

“Non di meno è intollerabile che giardini e aiuole comunali siano stati costantemente trascurati, come dimostrano le diverse lettere di protesta giunte in Comune da residenti e turisti. Con il ritorno alla normalità del periodo autunnale sarà dunque necessario apportare tutti quei correttivi che consentiranno di riportare il servizio a livelli consoni tanto per lo spazzamento quanto per la raccolta differenziata”.

“In settimana chiederemo, innanzi tutto – va avanti Ingenito - un incontro con la società ed i sindacati al fine di chiarire le modalità di intervento degli operatori ecologici in prossimità di aiuole e giardini pubblici per evitare, ad esempio, che lo svuotamento dei cestini non sia accompagnato dalla rimozione di quanto abbandonato a terra. Apporteremo inoltre alcune modifiche al regolamento rifiuti, in modo che i proprietari di appartamenti destinati a locazioni brevi mettano a disposizione degli ospiti tutti i raccoglitori per la raccolta differenziata e una scheda con la sintesi delle regole di conferimento e l'evidenza delle relative sanzioni in caso di violazione”.

“Siamo certi – termina - che questi accorgimenti potranno evitare in futuro i disservizi che la città ha dovuto subire negli ultimi mesi”.