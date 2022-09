Sanremo: sulle alture di Bussana i bidoni rimasti in strada si trasformano in discarica (foto)

Facile lamentarsi quando poi i primi a non rispettare le regole sono proprio i cittadini. Basta uscire dal centro e percorrere qualche chilometro in direzione delle zone più periferiche e a bordo strada si trovano le tracce inequivocabili dell’inciviltà sempre più dilagante, della totale mancanza di rispetto verso il prossimo.

Sulle strade che si arrampicano dietro a Bussana c’è l’esempio lampante di come gli ultimi bidoni lasciati in strada rischino di diventare la meta dei ‘furbetti’ della spazzatura. Dovrebbero essere contenitori per la differenziata ma si trasformano rapidamente in una sorta di lasciapassare per abbandonare a terra qualsiasi cosa.

E così troviamo vetri, pezzi di plastica, sanitari, anche scarti di prodotti informatici. Tutto materiale che andrebbe smaltito secondo procedure dedicate ma che qualcuno decide di lasciare lì vicino ai bidoni nel totale disinteresse. Quasi come l’abbandono vicino ai bidoni fosse in qualche modo un maldestro tentativo di sciacquarsi la coscienza.



E invece ne esce un’immagine di abbandono e inciviltà, proprio sulle strade che molti turisti percorrono per raggiungere il nostro entroterra e, nello specifico, l’amato borgo di Bussana Vecchia.

Quale la soluzione? Contro maleducazione e inciviltà le uniche armi possibili sono repressione e prevenzione, strategie che il Comune può mettere in atto installando telecamere nelle zone più a rischio per punire gli incivili e scoraggiare chi li imita.